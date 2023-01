Zoológico credencia ambulantes para venda de alimentos

Interessados devem enviar documentos até esta quarta (4), segundo edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) publicou nesta terça-feira (3), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), edital de chamamento público para credenciamento de quatro ambulantes, com ponto fixo, para venda de alimentos. Eles terão autorização de uso do espaço no período compreendido entre o dia 14 deste mês e 26 de fevereiro.

De acordo com o edital, poderão participar pessoas físicas ou jurídicas, que vão poder servir, além de bebidas não alcoólicas, até duas especialidades das opções a seguir:

→ Culinária regional (acarajé, vatapá, tapioca, cuscuz, cocada);

→ Sanduíches (hamburgueria);

→ Pastéis;

→ Bolos e/ou doces;

→ Creperia (crepes diversos);

→ Alimentação vegana e produtos naturais;

→ Sorvetes, picolés e açaí (industrializados).

O cadastramento de ambulantes interessados para participação no processo de habilitação, com o envio de toda a documentação exigida no edital, deve ser realizado pelo e-mail [email protected].

Com informações da Agência Brasília