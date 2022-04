Embaixada do Reino Unido faz doação para Espaço Criança com apoio do GDF

A subchefe de Políticas Sociais, Anucha Soares, explica que a campanha Vem Brincar Comigo “é a maior campanha de arrecadação de brinquedos do DF”

Uma entrega pelo programa Adote um Espaço Criança foi realizada nesta terça feira (5). A realização se deu com a participação da Embaixada do Reino Unido em Brasília com o apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Governo do Distrito Federal (EAI/GDF).

O projeto compõe a campanha Vem Brincar Comigo e é coordenada pela Subchefia de Políticas Sociais (SUBPS) do GDF. Foi possível a equipagem da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 de Taguatinga com brinquedos, tatame, mesa e cadeiras infantis, entre outros itens.

“Já é o terceiro ano em que inauguramos esses espaços em locais de acolhimento”, informa o subchefe do EAI, Emiliano Abreu. “As famílias que procuram as UBS não estão necessariamente em uma situação confortável. Então, amenizar essa experiência para as crianças é essencial. Para o EAI, também é muito importante exercitar a cooperação internacional, especialmente com as embaixadas aqui em Brasília como vetores dessa colaboração”, completa.

A subchefe de Políticas Sociais, Anucha Soares, explica que a campanha Vem Brincar Comigo “é a maior campanha de arrecadação de brinquedos do DF”. “O intuito é levar alegria e esperança a crianças em situação de vulnerabilidade social. A ação de hoje demonstra que a solidariedade não tem fronteiras”, afirma Anucha.

Representando a Embaixada do Reino Unido, o vice-chefe de missão interino Christopher Wright conta que a iniciativa de arrecadação dos itens doados partiu inteiramente dos funcionários da embaixada: “Sabemos que espaços como este são muito importantes para o desenvolvimento das crianças. Temos espaços assim no Reino Unido e os impactos são muito positivos. Esperamos que várias crianças possam ter momentos felizes neste aqui.”

Esse também é o voto da representante da Secretaria de Saúde (SES) do DF, Graciele Pollyanna. “Depois de dois anos de pandemia, poder inaugurar este cantinho, com certeza, fará o espaço mais tranquilo e ameno para as crianças que o utilizam. É um respiro para voltarmos cada vez mais rápido à normalidade”, celebra.

