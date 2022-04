Ibaneis Rocha inaugura Corumbá IV e critica governos anteriores

“Lembrando que ela havia sido inaugurada cinco vezes por outros governadores, mas sem água”, alfinetou o governador, durante a cerimônia de inauguração do local

O sistema de abastecimento de água Corumbá IV foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (6). A estrutura vai atender cerca de 1,3 milhão de pessoas no Distrito Federal e Entorno.

O sistema é uma parceria entre a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) e abastecerá as regiões de Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo II além Já dos municípios goianos de Luziânia, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Novo Gama.

“Saneamento é muito importante. Qualidade de vida, meio ambiente. Tudo isso está envolvido dentro dessa obra. Lembrando que ela havia sido inaugurada cinco vezes por outros governadores, mas sem água”, alfinetou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante a cerimônia de inauguração do local. Ronaldo Caiado (DEM), chefe do executivo do estado de Goiás, também criticou, já que a obra sofreu com problemas de desvio de verba por parte dos antigos governos do estado. “Cerca de 44% das obras foram feitos em 3 anos e 3 meses. A população não acreditava mais [que ficaria pronta]. E, hoje, é inaugurada com 1,5 mil litros por segundo”, disse.

A construção custou R$ 500 milhões aos cofres públicos. A água é captada no Lago Corumbá IV e passa pela estação elevatória de água bruta, na cidade de Luziânia. O volume captado segue, por meio de adutoras, até a estação de tratamento em Valparaíso.

Depois de tratada, a água é encaminhada por meio de redes de distribuição para as residências.

Confira a solenidade nas imagens do repórter fotográfico, Renato Alves, da Agência Brasília: