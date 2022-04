Operação JK: Preso trio acusado de tráfico de drogas interestadual￼

Os indivíduos foram flagrados com aproximadamente 220g de cocaína e 1,5kg de insumos para a sua mistura

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da equipe da 10ª DP (Lago Sul) prendeu em flagrante, três indivíduos pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e de associação para o tráfico, na região de Brazlândia.

Os indivíduos foram flagrados com aproximadamente 220g de cocaína e 1,5kg de insumos para a sua mistura. As investigações começaram após os policiais tomarem conhecimento de que as substâncias, com trânsito no Aeroporto JK, seriam entregues na região de Brazlândia.