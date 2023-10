Em evento, Ibaneis destaca ações para desenvolvimento do DF

Além do governador, também esteve presente o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF) Wellington Luiz (MDB)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta quarta-feira (04), do almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais (Lide). Durante fala, o mandatário destacou as ações desenvolvidas para manter o desenvolvimento da capital.

Além do governador, também esteve presente o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF) Wellington Luiz (MDB), como convidado para falar do impacto da Casa na economia da capital.

Na oportunidade, Ibaneis agradeceu o apoio da CLDF na aprovação de dois projetos de lei que visam combater a queda de arrecadação do Distrito Federal de R$ 1,6 bilhão com a redução do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços (ICMS) e manter os investimentos em educação, saúde e infraestrutura, com as obras. Os projetos são o novo Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis 2023) e o reajuste da alíquota modal do ICMS.

“Sempre trabalhei em parceria com a Câmara Legislativa. Na legislatura passada, quando nós vivemos uma situação inusitada, que foi a pandemia, tivemos todo o apoio da CLDF e agora continuamos tendo”, afirmou o líder do Executivo.

“A prova disso foram as votações de ontem [terça-feira, 3], no que diz respeito ao Refis e à mudança da alíquota modal. Ninguém fica feliz com o aumento de tributos, muito menos eu, que sempre trabalhei pela redução, mas nós temos que encarar a realidade do DF, porque nós temos que dar condições cada vez melhores para a nossa população”, disse Ibaneis Rocha. “Temos a responsabilidade de manter as contas em dia, com muitas obras beneficiando a população e cuidando da área social.”

O governador ainda lembrou as várias obras em execução na cidade. “A gente vem fazendo pela cidade o que se faz necessário. Estamos em desenvolvimento. Ficou tudo tanto tempo parado que tivemos que fazer tudo de uma vez. E temos muitas coisas ainda para fazer investimentos. Hoje conseguimos ajustar o edital dos hospitais e temos a licitação da expansão do Metrô”, completou.

O presidente da CLDF, deputado distrital Wellington Luiz, também falou dos projetos aprovados pela Casa durante sua exposição aos empresários. “Temos trabalhado em sintonia, porque sabemos da necessidade das pessoas. Ontem aprovamos avanços importantes. Ninguém gosta de aumentar impostos, mas precisamos entender que vivemos um momento delicado”, avaliou.

Dizendo-se honrado pelo convite, o líder do Legislativo local se mostrou aberto para dialogar com o Lide. “É um setor importante para a cidade. São pessoas que geram empregos, que arrecadam impostos e que têm uma participação fundamental na vida das pessoas. Esperamos sair daqui hoje com experiências para executar no nosso dia a dia”, garantiu.

União entre os setores

Esta edição do debate do Lide teve como foco a relação entre Legislativo, Executivo e o setor empresarial. “Entendo que o setor produtivo tem que estar o tempo todo em contato com as entidades governamentais, com o Judiciário e com o Executivo. O Brasil precisa de governabilidade e olhar para a frente para avançar nas questões sociais e econômicas. Nós somos 40 grandes empresas que contribuem com muitos impostos e que geram milhares de empregos”, destacou o presidente do Lide, Paulo Octávio.

O anfitrião do encontro, o empresário Fernando Cavalcanti, sócio do NW Group, reforçou a importância dos encontros do Lide: “Aqui debatemos assuntos que são importantes e estratégicos, não só para a sociedade, mas especificamente para os empresários. Falar do impacto da Câmara Legislativa obviamente interessa a todos os empresários para que possamos entender o que podemos fazer de bom para que o nosso DF continue crescendo”.

As informações são da Agência Brasília