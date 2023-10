Em evento, Ibaneis comenta aumento de impostos: “Ninguém fica feliz”

Ibaneis ainda afirmou que o reajuste é necessário para “dar condições cada vez melhores para a população”

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), comentou, nesta quarta-feira (04), a aprovação do aumento da alíquota modal do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ontem (03) na Câmara Legislativa do DF (CLDF). “Ninguém fica feliz com o aumento de tributos, muito menos eu que sempre trabalhei pela redução de tributos”, afirmou o mandatário.

Durante fala, que ocorreu durante almoço do Grupo de Líderes Empresariais (Lides), Ibaneis ainda afirmou que o reajuste é necessário para “dar condições cada vez melhores para a população”.

Ontem, a CLDF aprovou o aumento da alíquota modal do ICMS de 18% para 20%. Esse valor, que representa a base do cálculo de determinado tributo, deve ser aplicado sobre produtos e serviços que não estejam especificados em lei. “Nós temos que encarar a realidade do Distrito Federal porque nós temos que dar condições cada vez melhores pra nossa população”, continuou Ibaneis.

Além do governador, também esteve presente o presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF) Wellington Luiz (MDB), como convidado para falar do impacto da Casa na economia da capital.

Em fala, deputado distrital afirmou que também não ficou feliz com o reajuste. “É claro que eu não fiquei feliz. É claro que a última coisa que nós queríamos era ter o aumento de impostos. É mais ou menos como quando tem um corpo doente e precisa amputar a perna para não matar o paciente”, afirmou.