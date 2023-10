Mais de 1 mil alunos de escolas públicas do DF participam da Semana das Profissões em Taguatinga

Estudantes vão conversar e interagir com professores e estudantes de mais de 20 cursos de graduação do Centro Universitário Estácio de Brasília

Segundo uma pesquisa divulgada no primeiro semestre deste ano pelo Instituto Semesp – responsável por diversas pesquisas relacionadas ao ensino superior no Brasil, entre eles o Mapa, constatou o baixo número de jovens brasileiros no Ensino Superior, apenas 19,7% (4,1 milhões) do público entre 18 e 24 anos, dão continuidade nos estudos por meio da graduação.

A partir desta premissa, e em consonância com o Plano Nacional de Educação, que estabeleceu a meta de alcançar 7 milhões de estudantes ingressos no Ensino Superior até o final de 2024, a Estácio promove, hoje e amanhã (4 e 5 de outubro), a Feira das Profissões. A ação tem o objetivo de reunir mais de 1 mil alunos de escolas públicas que estão no 3º ano do ensino médio para uma grande imersão ao universo da graduação, mostrando as oportunidades de cada curso e carreiras a seguir, a partir da interação com professores e estudantes.

Para a ação, o Centro Universitário Estácio de Brasília disponibilizou para as mais de 10 escolas públicas de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Guará, 22 ônibus para fazer o transporte. “Participar de uma feira de profissões é uma oportunidade única para os jovens explorarem o mundo acadêmico e profissional. A Estácio está de portas abertas para os estudantes, permitindo que conheçam um universo de possibilidades, e mergulhem em detalhes específicos de cursos, como laboratórios e carreiras que muitas vezes não são abordados no currículo escolar tradicional”, afirma o reitor da Estácio, Fábio Venégas.

Durante os dois dias de feira, o espaço também estará aberto à comunidade de forma gratuita, na quarta-feira pelo período da tarde (13h30 às 17h), e na quinta-feira (8h às 11h30), com ações da área da saúde, direito, tecnologia, comunicação e apoio de profissionais tirando as dúvidas de cada profissão.