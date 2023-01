EJA abre matrículas no dia 15

A modalidade de ensino é ofertada em 103 instituições do Distrito Federal; cerca de 35 mil estudantes são atendidos por semestre

Para quem é calouro na Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública de ensino do DF, as matrículas podem ser feitas a partir do dia 15 deste mês. Já para os alunos que fizeram as inscrições prévias no período de 2 a 14 de novembro de 2022, as matrículas podem ser realizadas até o dia 10 deste mês. Todo o processo pode ser feito na escola mais próxima da residência ou trabalho do interessado.

"Nós atendemos todas e todos, sem nenhuma restrição. Como exemplo, posso citar o nosso atendimento nos estabelecimentos penais, voltado às pessoas privadas de liberdade e às escolas do campo, e o atendimento às pessoas em situação de rua, realizado pela Escola Meninos e Meninas do Parque", diz Lilian Sena, diretora da Educação de Jovens e Adultos

No total, 103 unidades escolares, das 14 coordenações regionais de ensino que atendem todas as RAs do DF, oferecem a modalidade EJA (confira lista anexa). “As inscrições do grupo que não fizeram as matrículas prévias acontecem o ano inteiro, ininterruptamente”, explica a diretora da Educação de Jovens e Adultos, Lilian Sena.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é destinada às pessoas jovens, adultas e idosas que, por diferentes motivos, não concluíram a educação básica, ou seja, o ensino fundamental e médio, ou nunca tiveram a oportunidade de estudar. “Nós atendemos todas e todos, sem nenhuma restrição”, salienta a diretora do EJA. “Como exemplo, posso citar o nosso atendimento nos estabelecimentos penais, voltado às pessoas privadas de liberdade e às escolas do campo e o atendimento às pessoas em situação de rua, realizado pela Escola Meninos e Meninas do Parque”, diz.

No Distrito Federal, a EJA é organizada em três segmentos. O primeiro corresponde aos anos iniciais do ensino fundamental. Neste segmento, as pessoas iniciarão e consolidarão o processo de alfabetização. O segundo segmento corresponde aos anos finais do ensino fundamental. Já o terceiro segmento corresponde ao ensino médio. Para se matricular nos primeiro e segundo segmentos, a idade mínima é de 15 anos completos. Para se matricular no terceiro segmento, a idade mínima é de 18 anos completos.

“As matrículas sempre estão condicionadas à capacidade de atendimento de cada unidade escolar. Porém, no caso da EJA, não temos problemas com quantitativo de vagas”, reforça Lilian Sena. “Sempre temos vagas, porque a nossa oferta é descentralizada” . Informações sobre matrículas podem ser obtidas na Diretoria de Educação de Jovens e Adultos, pelo telefone 3901-3284.

Com informações da Agência Brasília.