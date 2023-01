Prazo para matrícula no QualificaDF vai até a próxima terça (9)

O prazo para inscrição em 146 vagas remanescentes do programa termina neste domingo (8). A inscrição deve ser feita pelo site da Setrab

Vai até terça-feira (9) o prazo para efetivação da matrícula dos selecionados na primeira chamada do projeto Qualifica DF Móvel – Qualificação Social e Profissional Itinerante. A lista com os nomes dos alunos convocados está disponível neste link.

É necessário comparecer presencialmente às agências do trabalhador e às unidades móveis (confira o endereço abaixo). Deve-se apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, caso esses documentos não tenham sido inseridos no momento da inscrição.

As atividades serão realizadas em Planaltina, Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 2, a partir do dia 18 deste mês. Os cursos disponíveis são os de auxiliar administrativo, administração de serviços hospitalares, design gráfico, auxiliar de recursos humanos, atendente de call center, atendente de farmácia, manutenção de aparelhos celulares, auxiliar de contabilidade, montagem e manutenção de computadores e atendente de pet shop.

O Qualifica DF Móvel já passou por Sol Nascente, Estrutural, Sobradinho e Brazlândia. “A qualificação profissional é o que aproxima aquele que está em busca de trabalho da empresa que quer contratar”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes. “O programa vem para facilitar esse processo para a população que tem dificuldade em locomoção”.

Vagas remanescentes

O prazo para inscrição em 146 vagas remanescentes do programa termina neste domingo (8). A inscrição deve ser feita pelo site da Setrab ou presencialmente nas agências do trabalhador e nas unidades móveis. O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos serão divulgados no site a partir de segunda-feira (9).

Estão disponíveis vagas no curso de atendente de call center (34), auxiliar de recursos humanos (8) e design gráfico (1), em Samambaia; atendente de farmácia (2), auxiliar de contabilidade (6) e manutenção de aparelhos celulares (13), no Riacho Fundo 2; design gráfico (15), montagem e manutenção computadores (22) e auxiliar administrativo (17), no Recanto das Emas, e atendente de pet shop (25) e design gráfico (3), em Planaltina. Todos os cursos terão carga horária de 80 horas/aula.

Confira mais informações no edital da segunda chamada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Localização das carretas

→ Planaltina (Arapoanga)

Ao lado UBS 5 – SH Arapoanga Quadra 12 – Vila Nossa Sra. de Fátima

→ Samambaia (Rocinha)

Em frente à Escola Classe 831, próximo à UBS 11 – QR 831 s/nº Lote 1 – Samambaia Norte, Brasília – DF, 72338-711

→ Recanto das Emas

Estacionamento ao lado da UPA – Quadra 400-600 s/nº, Área Especial

→ Riacho Fundo 2

Em frente ao Restaurante Comunitário – 1ª Etapa QN 10 Conjunto 4

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília