Secretaria de Cultura abre seleção para quadrilhas juninas

Pensando nisso, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (5/1), o edital nº1/2023, que seleciona e premia grupos e coletivos juninos do DF e Entorno.

O edital vai dividir R$ 600 mil entre 50 quadrilhas, dando um total de R$ 12 mil para cada premiado. Os escolhidos podem ser pessoa jurídica ou microempreendedor individual (MEI).

Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de fevereiro, por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da Secec. A comissão de seleção da pasta levará em conta critérios como atuação da quadrilha junina no segmento para qual está indicada por meio de iniciativas já realizadas; tempo de atuação como quadrilha junina; participação em circuitos, festivais e festejos populares; além de pontuação extra para proponentes residentes nas regiões de menor Índice de Desenvolvimento Humano.

“Ao contemplar 50 grupos, o fomento se desdobra em resultados muito maiores, já que beneficia centenas de pessoas ligadas à cadeia produtiva dos circuitos e festejos juninos”, explica a subsecretária de Difusão e Diversidade Cultural da Secec, Sol Montes, responsável pelo chamamento público.

