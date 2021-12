Secretaria Extraordinária da Família do DF será assumida por Martins Machado

Ao se tornar o novo titular da pasta a cadeira de Machado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ficará vaga e será ocupada por Maria Antônia

O deputado distrital Marcos Martins Machado (Republicanos) irá substituir o ex-deputado Iliobaldo Vivas da Silva, conhecido como Léo Vivas, na secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal, parte do Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes).

Ao se tornar o novo titular da pasta a cadeira de Machado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) ficará vaga e será ocupada por Maria Antônia (Solidariedade), que abandonou a Administração Regional do Gama em 2018 para concorrer à uma vaga, ela conquistou cerca de 0,4% dos votos válidos.

Marcos Martins Machado é casado, tem 53 anos, e é radialista, além de mediador social.

Ele concorreu a uma vaga no Legislativo em 2018, quando foi eleito deputado distrital.