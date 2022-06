Educação abre vagas de qualificação profissional para alunos do EJA

Os cursos terão duração de cinco meses, começando em 6 de agosto e terminando no dia 10 de dezembro deste ano

A Secretaria de Educação, em parceria com o Instituto Federal de Brasília (IFB), abriu 100 vagas em cursos de qualificação profissional em auxiliar administrativo e serviços administrativos para alunos do Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os cursos terão duração de cinco meses, começando em 6 de agosto e terminando no dia 10 de dezembro deste ano. As aulas serão, na maioria, na modalidade de Educação a Distância (EaD), com alguns encontros presenciais aos sábados pela manhã.

Os interessados devem se inscrever pelo Sistema de Processo Seletivo do IFB, até o dia 5 de julho. A seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico. Mais informações podem ser obtidas no site do IFB.

As informações são da Agência Brasília