Projetos de educação fiscal do DF podem se inscrever em prêmio nacional

As inscrições vão até o dia 31 de agosto e podem ser feitas por escolas, instituições, imprensa e projetos de tecnologia

Escolas, instituições, imprensa e iniciativas tecnológicas que promovam a educação fiscal podem concorrer à 10ª edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. A iniciativa é da Associação Nacional das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), com apoio da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec). As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto neste link.

O prêmio reconhece ações que discutam e promovam a função social dos tributos, a correta aplicação dos recursos, a qualidade do gasto público e o seu retorno para a sociedade. Mais de R$ 60 mil serão distribuídos em premiações divididas em quatro categorias: escolas, instituições, imprensa e tecnologia.

Na última edição, mais de 250 trabalhos foram inscritos, em todas as regiões do país.

No Distrito Federal, o Programa de Educação Fiscal do Distrito Federal é desenvolvido e executado conjuntamente pela Secretaria de Economia, Secretaria de Educação (SEE), Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) e Receita Federal do Brasil, por meio de seus respectivos representantes, que constituem o Grupo de Educação Fiscal do Distrito Federal (GEF-DF).

Em 2021, 647 estudantes e 132 professores de 80 escolas da rede pública participaram do projeto-piloto. Entre as ações de sucesso, destacam-se o Projeto Educação Fiscal EnCena, desenvolvido por meio de um aplicativo gamificado que utiliza a dinâmica de jogos no formato lúdico-pedagógico constituindo as trilhas de aprendizagens. A proposta é relacionar tecnologia, produção audiovisual e teatro como estratégias de transposição didática dos conteúdos da temática de Educação Fiscal.

Com informações da Agência Brasília