Edital para escolas de samba tem resultado provisório

Agremiações terão aporte de R$ 7 milhões para desfilar em abril

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (15/3), o resultado provisório do Edital N° 2/2023, que vai selecionar organização da sociedade civil (OSC) para apoiar a realização dos desfiles das escolas de samba, em 21 e 22 de abril, no âmbito das celebrações do 63° aniversário de Brasília.

Cada categoria recebeu duas propostas, que foram analisadas por comissão de seleção formada por servidores da Secec e membros da sociedade civil, designados pela Portaria N° 21/2023.

Na categoria A, a organização selecionada em caráter definitivo contará com recursos de R$ 4,01 milhões para apoiar as ações de planejamento, concepção e confecção de fantasias e adereços para os desfiles das escolas de samba. Já na categoria B, o recurso será de R$ 2,99 milhões para a organização, produção e estruturação dos desfiles na avenida que será montada no Eixo Cultural Ibero-americano, local previsto para receber o sambódromo Marcelo Sena, em homenagem ao vocalista do grupo Coisa Nossa, que faleceu este ano.

As OSCs inscritas podem, a partir desta quinta-feira (16/3), interpor recurso fundamentado contra o resultado provisório, que deve ser encaminhado ao e-mail [email protected] com cópia para [email protected], no prazo de cinco dias corridos. O resultado final será publicado no DODF e no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.