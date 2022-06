Vários editais de concursos públicos no DF podem ser publicados no segundo semestre de 2022

A onda de novos concursos que foram abertos no primeiro semestre, deve ser mantida e, até o final do ano, ao menos 12 editais devem ser publicados

Gabriel de Sousa

No primeiro semestre de 2022, diversos concursos públicos foram realizados na capital federal, ao mesmo que outros processos seletivos, como o de agente e escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que tiveram os seus cronogramas interrompidos devido à pandemia de covid-19, também voltaram a estar no rol de oportunidades para os estudantes.

Mas, no segundo semestre de 2022, os concurseiros devem continuar atentos, já que os seis últimos meses do ano também prometem ter grandes novidades, com 12 editais de concursos públicos do DF previstos para serem publicados, fato que enriquece os concurseiros de ânimo e esperança pelo tão sonhado cargo no setor público distrital.

Os editais que devem ser publicados em breve variam entre as áreas administrativa, de segurança, educação, planejamento e infraestrutura. Os concursos públicos irão oferecer vagas para estudantes de diversas escolaridades, o que deve ser um atrativo a quem sonha em começar a trilhar uma carreira profissional depois da conclusão do ensino médio, ou para aqueles que querem aproveitar o embasamento adquirido no ensino superior e receber altas remunerações.

Oportunidades para setor de segurança pública

Como já mostrado nas edições anteriores do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) teve a autorização de realizar um concurso público que irá recrutar novos 2.100 soldados e 46 oficiais. O estágio atual do processo seletivo é a seleção interna de uma comissão que irá tratar sobre o certame. Por mais que não haja uma previsão de lançamento do edital, ele deve acontecer ainda neste ano, pois a esperança da PMDF é que os novos policiais ingressem no quadro corporativo em 2023.

Três concursos para a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também estão previstos, sendo eles para a área administrativa, com 700 vagas, 150 oportunidades para delegado e outras 150 para agente de custódia. O primeiro certame está em processo de “elaboração básica”, já o segundo teve o regulamento publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) do dia 27 de maio. Por último, a última novidade do processo seletivo de agentes foi a sua autorização divulgada no DODF do dia 20 de abril.

Outro certame que também foi autorizado no DODF do dia 20 de abril foi o do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF). Os que sonham em ter uma rotina de trabalho baseada na proteção das vidas brasilienses devem estar sempre atentos às publicações do Concursos & Carreiras do Jornal de Brasília, já que o edital com 356 vagas para praças, oficiais e médicos pode ser publicado em breve.

Oportunidades para educação

O primeiro concurso público da história da Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury (UnDF), deve ter o seu edital publicado nas próximas semanas, tendo em vista que no último dia 27 de maio, foi publicado o extrato da contratação da banca organizadora, que será o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

A Universidade do DF irá oferecer 350 vagas de ingresso imediato para professores e tutores de educação superior, além de 1.050 oportunidades de cadastro reserva. Além da importância histórica de serem os primeiros servidores da UnDF, os selecionados também contarão com remunerações iniciais que podem chegar a até R$ 8,3 mil.

Outro edital que é super aguardado e que pode sair nas próximas semanas é o do concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), organizado pelo Instituto Quadrix, e que irá contratar efetivamente 4.254 professores, analistas de gestão e pedagogos-orientadores educacionais. As remunerações iniciais são de até R$5 mil.

Outras áreas

Nesta quinta-feira (9), o Conselho Federal de Odontologia (CFO) anunciou que contratou o Instituto Quadrix, que também irá realizar a seleção de efetivos da SEEDF, para organizar um concurso público que irá ofertar vagas para analistas de desenvolvimento e infraestrutura, jornalista e técnicos administrativos e de informática. Com isso, a previsão de um novo edital é iminente, e os concurseiros já devem se organizar em uma eficiente rotina de estudos para conseguir a sua nomeação.

Em março deste ano, um concurso público para a carreira de Planejamento e Infraestrutura do DF teve a sua realização autorizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF). O processo seletivo foi autorizado para ter 723 vagas divididas entre 360 oportunidades para analistas e 363 para técnicos.

Foi autorizado também, no mês passado, o novo concurso da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater/DF), que irá oferecer 35 vagas de ingresso imediato e 91 de cadastro reserva para técnicos especializados e extensionistas rurais. A expectativa do órgão é que os selecionados, que podem ser candidatos tanto com ensino médio quanto superior, comecem a trabalhar já em 2023.

O processo seletivo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) também está bem encaminhado e pode ter o seu edital publicado neste segundo semestre de 2022. O certame, que será organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), irá ofertar 89 vagas imediatas para técnicos e 34 para analistas em atividades de trânsito.

Por último, o concurso público do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon/DF) já possui uma comissão formada e poderá ofertar 69 vagas imediatas e 105 de cadastro reserva. O certame, que deve ter a banca organizadora revelada em breve, irá disponibilizar oportunidades para aqueles que desejam seguir carreira nas funções de técnicos, analistas e fiscais. O último processo seletivo para o órgão aconteceu há 11 anos atrás, em 2011, sendo então uma oportunidade única para os concurseiros que sonham em trabalhar na área.