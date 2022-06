Na Hora fará atendimentos exclusivos para RG neste sábado (11)

Das 7h30 às 13h, o atendimento será para o público que fez o agendamento. Entre 13h e 19h, haverá atendimento por demanda

O funcionamento estará disponível em todas as unidades: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Rodoviária do Plano Piloto, Sobradinho, Taguatinga.

A unidades do Na Hora do Distrito Federal, em parceria com a Polícia Civil do Distrito Federal, farão um mutirão exclusivo para a emissão de identidade neste sábado (11).

