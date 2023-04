“Tarado do carro preto” é preso na Asa Sul

Segundo a Polícia Civil (PCDF), o homem já tem uma passagem por importunação ofensiva ao puder e três denúncias na DPCA

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na manhã deste domingo (02), um homem suspeito de mostrar as partes íntimas para mulheres de dentro de um carro sedã preto nas quadras 110 e 910 da Asa Sul, próximo às paradas de ônibus.

O Grupo Tático Operacional do 5º Batalhão (Gtop 25) recebeu a denúncia e intensificou as buscas na região.

Veja o vídeo:

Os militares encontraram o veículo na quadra 409 da Asa Sul. Com base nas descrições do carro e do homem dadas pelas vítimas, os policiais o prenderam.

O “tarado do carro preto” foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (DP). As vítimas foram chamadas para fazerem a identificação do homem.

Segundo a Polícia Civil (PCDF), o homem já tem uma passagem por importunação ofensiva ao puder e três denúncias na Delegacia da Criança e do Adolescente (DPCA)