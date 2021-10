Economia abre 98 vagas para chamamento público

O chamamento público de servidores, veiculado na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (5/10)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal abriu, nesta terça-feira (05), as inscrições para o Chamamento Público da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali/Seec). O servidor efetivo que queira atuar na área poderá se candidatar até o dia 19 de novembro.

O chamamento público de servidores, veiculado na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (5/10), traz 98 vagas para quem deseja trabalhar na área.

A ficha de inscrição está disponível no site da Secretaria de Economia (aqui). No ato da inscrição, os servidores informarão a área de interesse entre as disponíveis no formulário. A inscrição implica a concordância do(a) servidor(a) interessado(a) com todas as regras contidas no edital (clique aqui).

De acordo com a publicação, a análise curricular levará em conta a formação acadêmica, técnica, competências e experiências adquiridas na trajetória profissional. Além disso, os candidatos selecionados passarão por entrevista e deverão atender a todos os requisitos, entre eles ser servidor(a) efetivo(a) do Quadro de Pessoal do Distrito Federal de nível médio ou superior, preferencialmente da Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal.

A lista com as atribuições e cargos disponíveis para o Chamamento Público estão publicadas no edital.

As informações são da Secretaria de Economia