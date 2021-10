Mandatos de diretores das escolas públicas devem ser prorrogados

“A volta às aulas exige concentração máxima de nossos diretores, professores, alunos e familiares. Não é momento de fazer uma eleição”

Na tarde desta terça-feira (05), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou em suas redes sociais que enviou à Câmara Legislativa uma proposta sobre a prorrogação dos mandatos dos diretores das escolas públicas da capital por mais um ano.

“A volta às aulas exige concentração máxima de nossos diretores, professores, alunos e familiares. Não é momento de fazer uma eleição”, escreveu.

O assunto se transformou em um debate no DF, já que, parte dos atuais diretores não podem participar da votação que está marcada para novembro. No mês passado, deputados de oposição e de centro pediram a derrubada do impedimento de reeleição dos gestores.

“Com a proposta, estamos mantendo essa conquista da comunidade escolar, que é a eleição democrática dos diretores, e preservando o interesse maior de todos, que é a volta à normalidade da educação pública”, finalizou.

Os atuais diretores das escolas públicas do DF terão os mandatos prorrogados por um ano. Enviei a proposta para a Câmara Legislativa, que vai fazer a análise e, espero, aprovar a medida que dará mais tranquilidade a toda a comunidade escolar.



