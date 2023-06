Na última sexta-feira (02), durante evento em Itaberaba (BA), Costa disse que Brasília é uma “ilha da fantasia”

Após crítica à Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), rebateu o ministro da Casa Civil, Rui Costa. “Ele é um idiota completo. Não merecia estar onde se encontra. Agora já sabemos de onde vem o ataque contra o Fundo Constitucional”, disse o mandatário ao JBr.

Na última sexta-feira (02), durante evento em Itaberaba (BA), Costa disse que Brasília é uma “ilha da fantasia”. “Aquele negócio de botar a capital do país longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil”, afirmou o ministro.

Rui Costa argumentou que a capital deveria ter ficado em uma cidade onde fosse possível ver favelas, “gente pedindo comida” e “gente desempregada” no caminho para o trabalho.

“Era melhor ter ficado no Rio de Janeiro, ou ter ido para São Paulo, para Minas ou Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daquele, ou na Câmara dos Deputados ou Senado, passasse, antes de chegar no seu local de trabalho, numa favela, embaixo de viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada”, argumentou.

Ao citar o Fundo Constitucional, Ibaneis faz referência à tentativa de incluir o dispositivo no teto do arcabouço fiscal.