Painéis de mensagens e sinalização indicando os fechamentos serão instalados antes dos acessos

Com o objetivo de dar continuidade à reforma na estrutura da Ponte Honestino Guimarães, ela será interditada nesta segunda-feira (05), a partir das 20h. A interdição deve se estender, segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), até o próximo sábado (10).

Painéis de mensagens e sinalização indicando os fechamentos serão instalados antes dos acessos, desviando o trânsito na altura da Via L4 Sul, próximo ao viaduto, e no Lago Sul, na altura do retorno em frente ao Pontão do Lago Sul.

O Detran recomenda aos usuários as pontes JK e das Garças como rotas alternativas.

O fornecimento de água também será interrompido para serem feitos o esvaziamento e o içamento da adutora da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) que passa pela ponte. Os moradores da Asa Sul, Lago Sul, Jardim Botânico, Jardins Mangueiral e São Sebastião ficarão sem água entre as 17h de segunda-feira (5) e as 17h de terça-feira (6).

As informações são da Agência Brasília