Carro bate em poste e motorista fica ferido

Um motorista ficou ferido após o carro colidir contra um poste na manhã deste domingo (04), na Via EPCT, DF-001.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o homem, identificado apenas como T.F.A.N, de 38 anos, perambulando desorientado pelo local. Ele foi transportado para o Hospital Regional do Paranoá (HRP).

Durante o atendimento, uma das faixas da via foi interditada. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e ficou responsável pelo local.