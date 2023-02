É lançada a frente parlamentar do idoso na CLDF

O evento contou com a participação de associações culturais e esportivas voltadas para as pessoas idosas

Em sessão solene proposta pelo deputado distrital Martins Machado (Republicanos) e realizada no último dia 24, foi lançada a frente parlamentar do idoso da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A frente é composta por 16 deputados distritais e tem como objetivo promover políticas públicas em prol da população idosa do DF.

O evento contou com a participação de associações culturais e esportivas voltadas para as pessoas idosas. Apresentações de dança e exercícios de capoterapia também marcaram o lançamento.

Martins Machado aproveitou o momento para ressaltar a importância de se valorizar o papel dos idosos na sociedade. “Não podemos olhar para os idosos como um peso, um incômodo. Pelo contrário, são eles que mantêm a família unida. São os idosos que aconselham os jovens e transmitem sua experiência de vida”, explicou. O deputado é autor de um projeto de lei que muda a representação gráfica do idoso nas placas de sinalização, que atualmente mostra o idoso como uma pessoa curvada e com bengala. O parlamentar salientou ainda que essa imagem não representa as pessoas idosas que buscam o envelhecimento saudável.

O deputado federal e recentemente anunciado secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Júlio César (Republicanos-DF) afirmou que “o poder público tem que dar condições para que os idosos tenham qualidade de vida” e prometeu aumentar as vagas nas atividades físicas voltadas para a população idosa ofertadas pelos centros olímpicos.

Quem também prometeu melhorias para os idosos foi o atual secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “Nosso compromisso é levar novas modalidades para os centros olímpicos. A prática de esportes com os idosos significa que eles de fato irão viver a melhor idade”, disse.

Confira a composição da frente parlamentar do idoso da Câmara Legislativa do Distrito Federal:

– Presidente: Martins Machado (Republicanos)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Vice-presidente: Eduardo Pedrosa (União Brasil)

– Secretária Executiva: Dayse Amarílio (PSB)

– Integrantes: Jaqueline Silva (sem partido), Iolando (MDB), Roosevelt Vilela (PL), Robério Negreiros (PSD), Max Maciel (PSOL), Pastor Daniel de Castro (PP), Hermeto (MDB), João Cardoso (Avante), Joaquim Roriz Neto (PL), Paula Belmonte (Cidadania), Gabriel Magno (PT), Ricardo Vale (PT) e Eduardo Pedrosa (União Brasil).