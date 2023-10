Carro pega fogo em São Sebastião

A via ficou interditada durante o combate, o veículo ficou aos cuidados do proprietário

Na tarde deste domingo (15), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência. Quando nossas equipes chegaram ao local, avistaram muita fumaça e fogo que saíam da parte dianteira e do cofre do motor do VW GOL, de cor bege.

Imediatamente as equipes iniciaram o combate e debelaram o incêndio com rapidez. O condutor e único ocupante, senhor O.B.I., 52 anos de idade, foi atendido pelos socorristas e não apresentava lesões ou ferimentos provenientes do incêndio, não havendo necessidade de transporte ao hospital.

A via ficou interditada durante o combate, o veículo ficou aos cuidados do proprietário.

A PMDF foi acionada para o local.