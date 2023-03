Dupla é presa por porte ilegal de arma na EPTG

A equipe de segurança foi alertada por um cliente do posto

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de ROTAM, prendeu na tarde dessa segunda-feira (6), dois indivíduos suspeitos de portarem arma de fogo em um posto de gasolina localizado na EPTG, sentido Plano Piloto..

A equipe da Rotam estava em patrulhamento quando foi alertada por um cliente sobre a presença de dois indivíduos suspeitos que estavam circulando pelo posto de gasolina, aparentando nervosismo. Ao se aproximarem um dos suspeitos correu, mas foi alcançado. Com ele, a equipe encontrou a chave de um veículo estacionado atrás da loja de conveniência, um Fiat Siena.

Após uma busca no veículo, a equipe encontrou um revólver calibre 38 municiado com seis cápsulas intactas, que estava escondido debaixo do banco do motorista, atrás do extintor. O segundo suspeito, não portava nada de relevante.

Questionados sobre a arma, nenhum dos suspeitos assumiu a propriedade. Ambos foram conduzidos à 1ª DP para as devidas providências.