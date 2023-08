Dupla é presa por furto e receptação na Epia Norte

Ao se aproximarem da viatura, os suspeitos empreenderam uma fuga a pé, desencadeando uma perseguição por parte das equipes

Na madrugada desta sexta-feira, por volta das 2h30, a equipe do Grupo Tático Operacional do 7º Batalhão (Gtop 27) da Polícia Militar efetuou a prisão de dois indivíduos envolvidos em atividades ilícitas de furto e receptação. A ação ocorreu na região da Epia Norte, em Brasília.

As autoridades foram alertadas por informações sobre a presença de dois homens em um veículo que estava estacionado na via, portando ferramentas comumente utilizadas para o corte de cabos. Ao se aproximarem da viatura, os suspeitos empreenderam uma fuga a pé, desencadeando uma perseguição por parte das equipes.

Durante a operação, um dos indivíduos foi interceptado e detido no local, enquanto o segundo tentou escapar, mas foi capturado posteriormente ao retornar ao seu veículo. No interior do automóvel, os policiais encontraram as ferramentas empregadas para o corte de fios, além de um celular que foi identificado como produto de furto.

Os suspeitos foram imediatamente conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia, onde permanecem sob custódia, à disposição das autoridades competentes.