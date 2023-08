Álvaro Medeiros vence na Super Cadete e mantém a liderança da Mirim no DF

O piloto, atual campeão Mirim da Copa Brasil de Kart, recebeu cumprimentos do Secretário de Relações Institucionais de Brasília, Agaciel Maia

O piloto brasiliense Álvaro Medeiros vai conquistando espaço com talento e carisma no esporte a motor. Em julho, alcançou o primeiro título de campeão nacional de kart depois de uma recuperação emocionante com 21 ultrapassagens na segunda corrida classificatória, que o colocou na nona posição do grid da prova decisiva.

No último sábado, no kartódromo do Guará, o jovem piloto foi o segundo colocado na Mirim e o vencedor da etapa na Super Cadete, categoria com pilotos de idade superior à sua, no Campeonato de Kart do DF. Destaque em várias competições na temporada 2023, Álvaro Medeiros recebeu os cumprimentos do Secretário Estadual Agaciel Maia, que prestigiou a etapa do Campeonato, em Brasília.

Foto: Emanoelly Matos

“No sábado de manhã, tive o privilégio de assistir à corrida de Álvaro Medeiros no kartódromo do Guará, em Brasília-DF. Sua habilidade e paixão pelo esporte brilharam, impressionando a todos. Ele demonstrou domínio do kart, executando cada curva com confiança e precisão. Sua paixão enquanto pilotava era evidente, mostrando sua determinação em superar limites e alcançar a vitória. Álvaro é mais do que um talentoso piloto, ele é inspirador e exemplifica dedicação, perseverança e alegria em nossas paixões.

Parabenizo-o por sua performance e mal posso esperar para acompanhar suas futuras conquistas. Continue acelerando, Álvaro”, declarou Agaciel Maia, Secretado de Estado de Relações Institucionais do DF.

Foto: Emanoelly Matos

Focado no desenvolvimento de suas habilidades, o piloto, de 8 anos de idade, segue para Barueri, na disputa da 7ª etapa Copa São Paulo Light de Kart, um dos campeonatos mais importantes do país. Álvaro Medeiros ocupa a terceira posição na classificação da categoria Mirim, a 6 pontos do líder, faltando três rodadas para o fim da temporada. A competição será realizada no próximo sábado (19), no kartódromo Aldeia da Serra, Região Metropolitana da capital paulista.