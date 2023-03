PMDF contou com a ajuda da população para prender um foragido da Justiça

O homem estava sendo procurado pela polícia a 20 anos

Os policiais militares do 10º Batalhão de Ceilândia, prenderam um foragido da Justiça, procurado há mais de 20 anos, na tarde desta quinta-feira (23), na QNP 05 P Norte, Ceilândia.



Os PMs contaram com auxílio das redes sociais para se informarem sobre ao atual endereço residencial do foragido da justiça.



As equipes do GTOP 30, fizeram buscas no endereço informado, localizando o indivíduo próximo a sua residência. Durante a revista nada de ilícito foi encontrado, mas por consulta ao sistema, foi identificado que ele se encontrava foragido do sistema prisional e com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo há mais de 20 anos.



O detido foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça, relativo ao crime de roubo, além de ter passagem por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo.