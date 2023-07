Dupla é presa após assaltar adolescente em Ceilândia

Com ele, foi apreendido dinheiro que, segundo o assaltante, seria resultado da venda do celular do adolescente

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, no final da tarde dessa quinta-feira (20), um homem suspeito de assaltar um adolescente em Ceilândia.

Segundo a corporação, por volta das 13h30, o jovem caminhava na rua, quando foi abordado pelo suspeito, que dizia estar armado, e levou o celular dele. Ele estava em uma bicicleta.

Horas depois, a PCDF identificou o homem e o prendeu na QNP 05. Com ele, foi apreendido dinheiro que, segundo o assaltante, seria resultado da venda do celular do adolescente, e a bicicleta utilizada no crime.

“A vítima, com o reconhecimento pessoal, reconheceu com absoluta certeza o assaltante. O homem foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo”, explicou o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva.

Em uma segunda operação, a PCDF prendeu um segundo assaltante, em virtude do cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedida pela Justiça.