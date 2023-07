Vídeo: a ginga cultural e social da capoeira em Samambaia

Símbolo da luta dos negros contra a escravidão, a arte marcial brasileira promove a inclusão como elemento educacional na Samambaia

Embaladas pelo toque do berimbau, as crianças se exercitam em movimentos sincronizados ao som das cantigas entoadas pelo mestre Katita, um dos professores do projeto Arte Capoeira – Responsabilidade Social. Vestidas com calças e camisetas brancas, os cerca de 20 alunos formam um círculo no maior dos quartos da casa simples.

Construída com tijolos aparentes, a maior parte da residência não tem reboco nem forro no teto. Na entrada, o chão é coberto com brita para reduzir a poeira no tempo seco do Cerrado. O ambiente é humilde, mas muito acolhedor. Logo na entrada é possível perceber bancos coloridos e uma faixa grande grafitada com a expressão: “embalando sonhos”.

Em uma das paredes do quarto onde acontecem as aulas de capoeira, há espelhos que refletem a esperança de pertencimento no olhar de cada um. Lá, aprendem golpes para atacar o preconceito e esquivas para desviar dos contra-golpes da vida. Se no Brasil-Colônia os negros usavam a capoeira para lutar contra a escravidão, no país de hoje, os jovens gingam para garantir direitos e conquistar um espaço na sociedade por meio do esporte e da arte. É uma luta, mas tem música e dança para embalar os sonhos.

Foto: Bikerrepórter Afonso Ventania/ Jornal de Brasília

Quem passa pela rua pode ouvir as palmas e a música que ecoam daquele terreno que recebe crianças, jovens e adultos para praticar a capoeira. As aulas são ministradas semanalmente no Complexo Cultural da Samambaia mas, durante as férias escolares, alguns praticantes foram encaminhados para a Oficina dos Sonhos, na mesma região administrativa. No total, o projeto Arte Capoeira atende 70 alunos. Entre eles, alguns têm algum tipo de deficiência.

Enquanto toca o berimbau e canta as músicas típicas da capoeira, Wesley Monteiro Rodrigues, o mestre Katita, seleciona uma dupla para jogar no centro da roda. Pernas fitam no ar, giros em torno do próprio eixo do corpo, estrelinhas e outras manobras acrobáticas são executadas a todo instante.

O mestre vai alternando os desafiantes enquanto os demais batem palmas fortes para incentivar os colegas e acompanham, em coro, os versos que contam a história da cultura afro-brasileira. A música e o berimbau determinam o estilo do jogo e a cadência da ginga dos pequenos capoeiristas. Todos estão eufóricos porque aprendem se divertindo e fazendo arte. A boa arte.

É durante o jogo que os alunos interagem diretamente. Eles aprendem, além da música, da dança, dos golpes, que é preciso cuidar do outro. Nesse jogo não há vencedores, mas aliados. No jogo da capoeira os movimentos são livres, independentes, sem coreografias e dentro das possibilidades de cada um. O limite de todos são respeitados.

Foto: Bikerrepórter Afonso Ventania/ Jornal de Brasília

“O foco do projeto é contribuir com a formação do caráter dos jovens. E a capoeira desenvolve a arte, a cultura, o esporte e a educação valorizando a individualidade de cada um”, explica mestre Katita, formado em Educação Física e praticante da capoeira há 33 anos. Ele acrescenta que é importante também disseminar as tradições culturais e ensinar a musicalidade, dança e percussão dessa arte ancestral. O projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Para a dona Francilene Gomes, moradora de Samambaia, o projeto Arte Capoeira mudou para melhor a vida do filho, João Miguel, de 7 anos. “Já tem dois anos que ele frequenta as aulas e melhorou muito a vida dele. Antes era muito quieto e não muito sociável. Agora tem muitos amigos e não gosta de faltar as aulas”, conta.

João Miguel Gomes e os demais alunos estão motivados e mais dedicados do que nunca. Isso porque estão treinando para o primeiro batizado do Arte Capoeira que acontecerá no dia 22 de julho, às 10h, no Complexo Cultural Samambaia. “Tô achando legal porque eu posso treinar e apresentar (o que aprendeu)”, comemora o jovem aprendiz.

Pedagogia da capoeira

A capoeira constrói relações de respeito entre mestres e discípulos de uma maneira lúdica e responsável. E é na roda que são transmitidos os conhecimentos e valores da arte marcial brasileira que é o símbolo de combate e de resistência cultural dos negros contra a escravidão.

Criada para proteger a cultura africana e a defesa pessoal, a capoeira contém elementos de dança, arte marcial, esporte, música e religiosidade. É com essas ferramentas que os mestres Kall, Katita e a professora Bia, fortalecem os valores morais dos alunos.

Nas aulas, eles ensinam como tocar e cantar músicas, como executar os golpes, esquivas e outros movimentos, mas, acima de tudo, corrigem os comportamentos errados na roda e fora dela. “Ensinamos a serem bons alunos, bons cidadãos e bons filhos”, diz o mestre Katita.

A reportagem acompanhou o treinamento da turma durante uma manhã inteira e percebeu que o certo e o errado na capoeira e na vida são indissociáveis. O aprendizado não se esgota na roda. A capoeira desenvolve uma pedagogia própria, uma filosofia de vida e, sobretudo, uma forma particular de pensar e agir no mundo. “Aprendi que a capoeira é uma arte que tem música, dança e que nos ensina muita coisa boa. Aqui dentro e fora da roda”, diz Caio Barbosa, aluno do projeto há seis meses.

É possível afirmar que a roda de capoeira é mais do que a soma dos elementos que a compõem. Ela une experiências e formas individuais e coletivas de ser e pensar. A roda é um ambiente democrático em que o praticante aprende a respeitar o espaço do outro e lidar com os seus próprios limites e dos seus colegas. Um aprende com o outro. A roda harmoniza as diferenças sociais, de gênero, de capacidade e qualquer outra. Cabe todo mundo.

De acordo com o mestre Kall, os alunos têm a oportunidade de praticar e conhecer a história da capoeira, porém, o mais importante é desenvolver o autoconhecimento, controle do corpo, consciência esportiva, trabalho em equipe, história e respeito ao próximo. “A capoeira resgata vidas, as transforma por meio da arte e do esporte e, acima de tudo, promove a inclusão social”, conclui.

Serviço:

Projeto: Arte Capoeira – Responsabilidade Social

Local: Complexo Cultural de Samambaia

Inscrições abertas: 61 98266 9896

Quando: Segundas, terças e quintas

Valor: Gratuito