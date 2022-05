Dupla com itens roubados é presa no Gama

A equipe do Gtop 29 patrulhava a quadra 28/30 do Setor Leste quando desconfiou de dois homens que estavam em um Fiat/Punto

Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira (3) por Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) no Gama. Além disso, um carro roubado foi recuperado e munições, um entorpecente e um colete balístico foram apreendidos.

A equipe do Gtop 29 patrulhava a quadra 28/30 do Setor Leste quando desconfiou de dois homens que estavam em um Fiat/Punto. Os suspeitos correram para o interior de uma residência, mas foram seguidos e detidos.

Foram encontrados no imóvel um colete balístico, munições de diversos calibres, porções de maconha e crack, balança de precisão e material para embalo e comercialização do entorpecente.

O Fiat/Punto era produto de roubo e também foi apreendido.

Os detidos possuem passagem pela polícia por uso e porte de entorpecentes.