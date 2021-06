Duas regiões do DF ficarão sem energia nesta segunda-feira (28)

Com o objetivo de prevenir problemas futuros, serão realizados serviços de poda de árvore e recondutoramento de cabos

As regiões de Sobradinho e Brazlândia ficarão sem energia nesta segunda-feira (28). Com o objetivo de prevenir problemas futuros, serão realizados serviços de poda de árvore e recondutoramento de cabos. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Veja horários e locais

SOBRADINHO

Horário: 8h40 às 16h

Local: Núcleo Rural Córrego do Arrozal: Chácaras 04, 05, 09, 15, 16, 20, 23, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 163, Chácaras Sininho, Papagaio, Palmeira, Santo Antônio, Jaboatão, São José.

Serviço: Poda de árvores.

SOBRADINHO

Horário: 9h30 às 16h

Local: Núcleo Rural Catingueiro: Chácaras Recanto da Paz, Serrana.

Serviço: Poda de árvores.

BRAZLÂNDIA

Horário: 8h40 às 16h30

Local: Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Glebas 2/123, 2/109 (totais); Gleba 2 Chácara 06A, Comercial Brasília de Plásticos LTDA.

Serviço: Recondutoramento de cabos.