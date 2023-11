Donos de supermercado que furtou energia são presos

Segundo as investigações, os suspeitos estariam destruindo evidências de outros possíveis desvios de energia em outras unidades da rede de supermercados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta segunda-feira (06), dois sócios e um eletricista de uma rede de supermercados pelo desvio de, aproximadamente, R$ 1,15 milhão em energia elétrica.

Segundo as investigações, após a primeira fase da Operação Cesta Básica, os suspeitos começaram a destruir evidências de outros possíveis desvios de energia em outras unidades da rede de supermercados.

Ainda de acordo com a corporação, o eletricista foi preso após descobrirem que ele havia cometido fraude processual ao tentar desfazer um dos desvios durante a vistoria no local. Além desses, um terceiro sócio da rede estaria foragido.

Na primeira fase da operação, no dia 26 de outubro, a PCDF cumpriu oito mandados de busca e apreensão, além da perícia em ao menos oito filiais do supermercado.

A operação, uma parceria da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI) com a Neoenergia Distribuição Brasília, descobriu que a rede fraudava os medidores de todas as lojas.

Crime

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.