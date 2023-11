Últimos dias para se inscrever no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Festival de audiovisual mais longevo do país traz premiações em dinheiro para as 30 melhores produções selecionadas

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB), o mais longevo festival de audiovisual do país, está com inscrições abertas somente até o próximo domingo (12). O evento, que está na 56ª edição, reunirá em sua grade os dez melhores longas-metragens e outros 20 curtas-metragens inscritos. As exibições serão realizadas entre os dias 9 e 16 de dezembro, no Cine Brasília.

O FBCB conta com o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF). Foram investidos R$ 2,75 milhões na realização do festival, superando o investimento da última edição, que foi de R$ 2 milhões. No ano passado, o evento movimentou a economia cinematográfica brasiliense, gerando mais de 160 empregos diretos e indiretos.

“O festival é motivo de grande orgulho, sempre destacamos sua importância para todas as artes, a cultura e, sobretudo, a economia da nossa cidade”, enfatiza o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes.

Das 30 obras selecionadas, seis longas e 12 curtas serão direcionados para a Mostra Competitiva Nacional; outros quatro longas e oito curtas irão para a Mostra de Brasília, que contempla produções locais. Serão privilegiadas obras inéditas finalizadas entre 2022 e 2023, portanto filmes já inscritos em edições anteriores não poderão participar.

Para concorrer, é preciso registrar a candidatura no site oficial do FBCB. O endereço eletrônico também traz informações sobre o regulamento de seleção de filmes, o edital das premiações e o formulário de inscrição. A divulgação da seleção ocorrerá até o início de dezembro.

Prêmios em dinheiro

Além da oportunidade de ter sua produção exibida no cinema mais tradicional da capital federal, os produtores selecionados ainda disputam premiações em dinheiro. Na Mostra Competitiva Nacional, os prêmios são de R$ 30 mil para longas-metragens e R$ 10 mil para curtas. Já na Mostra Brasília, a concorrência é de R$ 240 mil em prêmios concedidos pelo 25º Troféu Câmara Legislativa.

A avaliação das obras ficará a cargo de um júri composto por três comissões com profissionais renomados do audiovisual brasileiro, cujas identidades serão reveladas após os resultados. A direção artística do festival é de Anna Karina de Carvalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília