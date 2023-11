PMDF flagrou 1,8 mil motoristas embriagados ao volante em outubro

Outro número que chamou a atenção foi o do uso de celular ao dirigir: 6.387 foram flagrados nessa situação. Nesse caso, a infração também é gravíssima

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou o relatório com os números das operações realizadas em outubro, quando 1.881 motoristas foram flagrados embriagados em volante. A Lei Seca foi criada há 15 anos para impedir que as pessoas dirigissem sob o efeito de álcool, porém, isso ainda acontece. A multa para quem é pego nessa situação é de quase R$ 3 mil, e há também a suspensão da Carteira Nacioanl de Habilitação (CNH).

Outro número que chamou a atenção foi o do uso de celular ao dirigir: 6.387 foram flagrados nessa situação. Nesse caso, a infração também é gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

