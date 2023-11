Moradores de Arniqueira são convocados para oportunidade de regularização

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) informa que os ocupantes têm até o dia para apresentar a proposta de compra do terreno

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou novo edital da URB 005 do Setor Habitacional Arniqueira, localizada nos antigos conjuntos 5 e 6 da região administrativa. Esta é a terceira e última convocação de venda direta dos 75 imóveis listados no chamamento público. Os ocupantes têm até o dia 29 deste mês para apresentar a proposta de compra do terreno. Vencendo esse prazo, os imóveis poderão ser inseridos em licitação púbica de imóveis da Terracap. A publicação já está disponível para download no portal da agência.

O valor dos terrenos varia entre R$ 111 mil (188 m²) e R$ 1,1 milhão (2,5 mil m²). Os valores não preveem mais a dedução da infraestrutura, bem como a valorização decorrente desta implantação, visto que o benefício foi ofertado nos dois primeiros chamamentos públicos realizados em 2021.

Segundo a Resolução 269 da Terracap, o mesmo imóvel pode ser incluído em até três editais, mas com redução gradual dos descontos e benefícios previstos. No primeiro edital, quem opta pelo pagamento à vista do terreno obtém, ainda, 25% de desconto no valor de venda do imóvel.

Os ocupantes também podem financiar os terrenos diretamente pela Terracap. O prazo máximo de pagamento junto à agência é de até 360 meses.

Para dar prosseguimento ao processo de regularização do imóvel, os ocupantes devem entregar a proposta de compra e a documentação exigida em edital junto à Terracap até o dia 29. Há duas maneiras de realizar esse procedimento: presencialmente, no edifício-sede da Terracap (SAM, Bloco F, atrás do anexo do Palácio do Buriti, das 7h às 19h); ou de forma remota, pelo site da Terracap.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de atendimento da Terracap, no call center (61) 3350-2222, ou pelo atendimento remoto, por meio do chat online.

