Domingo no zoo foi aberto ao público feminino

Em comemoração ao mês das mulheres, o público feminino ganhou um presente neste domingo (24): entrada gratuita no Zoológico de Brasília. A iniciativa teve como objetivo reforçar a campanha do GDF pela igualdade de gênero.

A Secretaria da Mulher (SMDF) marcou presença com uma unidade móvel de atendimento que ofereceu orientação, acolhimento e informações gerais. “É fundamental promover espaços de lazer acessíveis para as mulheres, proporcionando momentos de descontração e integração”, disse a titular da pasta, Giselle Ferreira. “Além disso, foi uma ótima oportunidade para levar informação ao público feminino”.

De acordo com o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto, foram cerca de 3 mil mulheres presentes. “É muito importante contribuirmos com ações que envolvam o empoderamento feminino e a importância da mulher em nossa sociedade”, disse. “O Zoológico está sempre de portas abertas para oferecer atividades enriquecedoras e um contato maior com a natureza”.



Moradoras da Cidade Ocidental, as empresárias Sabrina Rocha e Evelyn Campos aproveitaram o domingo no zoo. “Iniciativas como essa são importantes para mostrar que estamos sendo valorizadas e que o dia da mulher é todo dia”, afirmou Sabrina.

“Muitas mulheres não têm a oportunidade como essa”, reforçou Evelyn. “É muito importante e válido que ações como essa possam ser contínuas, para que todas possam ter um momento de diversão.”

Também participaram equipes móveis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam I) e do Detran. Houve ainda feira de artesanato no local, que, aos domingos, recebe cerca de 4 mil visitantes.

*Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília