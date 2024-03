Policial militar morre após colisão entre carro e motocicleta em Samambaia

Em um balão de acesso à QR 327 de Samambaia Sul, uma colisão entre um carro de passeio e uma moto deixou uma pessoa morta.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 00h53 desta segunda-feira (25), com o deslocamento de três viaturas.

Ao chegar ao local, a equipe de socorro deparou-se com um acidente envolvendo um HB20 branco, dirigido por um homem de 32 anos, que felizmente não sofreu ferimentos. A moto envolvida no incidente era uma Honda NX 4 Falcon preta, conduzida por um policial militar, de 43 anos, que recebeu atendimento dos socorristas, mas não resistiu e morreu no local.

Uma mulher, de 32 anos, passageira da motocicleta, foi transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Ceilândia, apresentando uma fratura exposta no punho esquerdo e fratura na perna esquerda.