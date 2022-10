Veja os 24 deputados distritais eleitos no Distrito Federal

Representante da comunidade LGBTQIA+ no Distrito Federal, o atual distrital Fábio Felix foi reeleito para a função com 51.792

Os deputados distritais eleitos para representar os interesses da população do Distrito Federal na Câmara Legislativa da capital reflete os palanques nacionais e locais.

Puxado pelo lulismo, o PT aumentou a bancada na Câmara Legislativa e agora é representado pelos distritais Francisco Domingos, eleito com 43.854 votos, Gabriel Magno, que obteve 18.063 votos, e Ricardo Vale (17.077 votos).

Já o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, conseguiu o maior número de cadeiras, elegendo quatro distritais. São eles: Daniel Donizet (33.573 votos); Thiago de Araújo (25.554); Joaquim Roriz Neto (21.057); e Roosevelt Vilela (20.223).

O distrital com o maior número de votos também surpreendeu. Representante da comunidade LGBTQIA+ no Distrito Federal, Fábio Felix foi eleito com 51.792. Seu partido, o Psol, também elegeu Max Maciel Cavalcanti como distrital com 35.758.

O partido do governador Ibaneis Rocha, reeleito neste domingo (02) para mais quatro anos, elegeu três representantes, o distrital Iolando Almeida (20.757), o distrital João Hermeto (20.332) e o ex-presidente da Codhab Wellington Luiz.

Veja a lista de todos os distritais eleitos:

PP (2):

Pastor Daniel de Castro

Pepa

Republicanos (1)

Martins Machado

AGIR (2)

Jaqueline Silva

Dra. Jane

Avante (1)

Joao Cardoso Professor Auditor

PMN (1)

Rogério Morro da Cruz

PSD (2)

Robério Negreiros

Jorge Vianna

PSB (1)

Dayse Amarilio

MDB (3)

Iolando

Hermeto

Wellington Luiz

PL (4)

Daniel Donizet

Thiago Manzoni

Joaquim Roriz Neto

Roosevelt Vilela

Uniao Brasil (1)

Eduardo Pedrosa

Psol, Rede (2)

Fabio Felix

Max Maciel

Fe Brasil (3)

Chico Vigilante

Gabriel Magno

Ricardo Vale

PSDB + Cidadania (1)

Paula Belmonte