Veja ponto a ponto a apuração da vitória de Ibaneis

Por Elisa Costa

A decisão dos brasilienses nas urnas reelegeu Ibaneis Rocha (MDB), da coligação Unidos pelo DF, ao cargo de governador do Distrito Federal logo no primeiro turno. O emedebista ganhou neste domingo com 50,30% dos votos e será o chefe do Executivo novamente pelos próximos quatro anos. Durante toda a apuração dos votos, ele liderou com folga, porque Leandro Grass (PV), seu maior rival na corrida, finalizou com 26,25% dos votos.

Até às 18h52 desse domingo, Ibaneis liderou com 49,92% dos votos. A apuração começou rápida, porque quase duas horas depois da finalização do horário de votação, já haviam sido verificadas 85,12% das urnas no DF. Leandro Grass já estava em segundo, com 26,49%. Nesse momento, as eleições no Brasil todo contavam com apenas 20,26% de urnas apuradas.

Com 87,17% de urnas apuradas, Ibaneis já havia crescido para 49,97%, ainda seguido de Leandro, que subiu para 26,55%. Às 19h, no horário de Brasília, Ibaneis atingiu 50% dos votos aos 89,49%, enquanto Leandro estava com 26,41%, com 399.483 votos. Quando o DF atingiu 90% das urnas apuradas, Ibaneis marcou 50,13%, com 758.182 votos e Leandro com 26,31%.

Com 95,39% de apuração, o candidato do MDB subiu 7 pontos percentuais e chegou a 50,20%, enquanto o candidato do PV se mantinha estável. Aos 99% de apuração, Ibaneis Rocha chegou a 50,23% e então, bateu 50,30% ao final da contagem, com 832.633 votos no total. O Distrito Federal terminou a apuração das urnas às 20h38 e foi a primeira cidade do país a terminar a contagem de votos.

“Estou muito feliz, quero dizer a todos vocês que eu vou continuar trabalhando para essa cidade que eu acredito muito, vamos continuar trabalhando da maneira que ela merece. […] A população do DF pode contar comigo sempre. Estou cada vez mais apaixonado por essa cidade, e hoje muito mais”, contou Ibaneis à imprensa.

Até mesmo o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) previa que Ibaneis fosse reeleito. Na Nova Zelândia, às 10h da manhã desse domingo, já saia o resultado referente às eleições no Distrito Federal, e o presidente, desembargador Roberval Belinati, comentou em coletiva de imprensa que não poderia divulgar os números, mas que eles “refletem o resultado das pesquisas eleitorais”.

Outros candidatos

Por volta das 18h50, o empresário Paulo Octávio (PSD) estava com 7,43%. Mais tarde, ele passou para 7,44%, depois para 7,47% e finalizou com esse número, sendo referente a 123.715 votos. A surpresa dessa apuração veio com Coronel Moreno (PTB), que não estava entre os cinco mais bem colocados nas pesquisas de intenção, mas que apareceu em quarto lugar durante a contagem de votos. Até o mesmo horário, o candidato marcava 5,79% dos votos, mas depois foi caindo, ficou com 5,77%, depois 5,75% e finalizou com 5,68% (94.100 votos).

Leila do Vôlei (PDT) ficou atrás de Coronel Moreno o tempo todo e mais para o final da contagem, subiu ponto por ponto. Ela começou com 4,77%, passou para 4,78%, depois para 4,79% e finalizou com 4,81% (79.597 votos). Izalci (PSDB) ficou em sexto lugar no resultado final e não oscilou muito. Ele começou a contagem com 4,27%, caiu para 4,26% e voltou para 4,27%. Ele finalizou com 4,26%, referente a 70.584 votos.