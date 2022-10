Veja os oito deputados federais eleitos pelo Distrito Federal

A deputada federal que mais recebeu o apoio popular foi a deputada bolsonarista Bia Kicis, do PL, que teve 214.733 votos válidos

Com três deputados federais eleitos, o partido Republicanos foi o grande vencedor do pleito para a Câmara Federal no Distrito Federal. A legenda elegeu com o apresentador Fred Linhares com 165.316 votos, o pastor Julio Cesar com 76.265 votos, e o ex-secretário de Ciência e Tecnologia do DF, Gilvam Máximo, com 20.923 votos.

A deputada federal que mais recebeu o apoio popular, porém, foi a deputada bolsonarista Bia Kicis, do PL, que teve 214.733 votos válidos. A política, que conseguiu eleger também Alberto Fraga como deputado federal, segue para o segundo mandato. No primeiro, Bia kicis chegou a ser presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), a principal da Casa Legislativa.

Em contraponto, a população do DF elegeu a petista Erika Kokay, que retorna ao Congresso Nacional após receber 146.092 votos. Com pouco mais de 121 mil votos, o ex-distrital e ex-presidente da Câmara Legislativa do DF Rafael Prudente do MDB, segue como o quarto mais votado pela população da capital federal.

Representando a classe educacional, o Professor Reginaldo Veras substitui na Câmara o deputado Professor Israel, que representava a categoria. Veras teve 54.557 votos.