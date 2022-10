Ibaneis faz história ao ser o primeiro governador reeleito em primeiro turno no DF

Ibaneis será o segundo governador reeleito no DF, feito alcançado apenas pelo ex-governador Joaquim Domingos Roriz

O atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi reeleito com mais de 830 mil votos dos brasilienses, alcançando 50,30% dos votos válidos. O candidato é o primeiro governador na história do Distrito Federal a ser reeleito em primeiro turno. A vitória foi confirmada no início da noite deste domingo (02). Ibaneis será o segundo governador reeleito no DF, feito alcançado apenas pelo ex-governador Joaquim Domingos Roriz.

“Passamos quatro anos trabalhando muito. Tivemos uma pandemia que atrapalhou muito o que a gente tinha de propósito para o DF, mas conseguimos avançar muito. A vitória é o resultado do trabalho e da união. Estou muito feliz, não esperava que fosse no primeiro turno, achava que teríamos um segundo turno, e quero dizer a vocês que vou continuar trabalhando muito por essa cidade”, disse o governador.

O governador afirmou que em seu segundo mandato focará na área da saúde, que foi fortemente atingida pela pandemia de covid-19. De acordo com Ibaneis, a área demandou um grande remanejamento de recursos, com um investimento de R$ 3 bilhões, para tratar os pacientes afetados pela pandemia.

O primeiro mandato do candidato no DF foi marcado por concentração de esforços e recursos, e muito trabalho. Foram1,6 mil obras, entre elas a conclusão do Complexo Viário Governador Roriz, a construção do Túnel de Taguatinga, além de erguer sete UPAs, dez UBSs e administrar dezenas de benefícios sociais que tanto ajudaram a população.

Trajetória de Ibaneis



Nascido no Piauí, Ibaneis Rocha chegou a ser presidente da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil) de 2013 a 2015 e entrou na política com 47 anos ao se eleger governador em 2018, seu primeiro cargo público eletivo. Sua filiação do MDB, porém, ocorreu no ano anterior.

Durante sua gestão à frente do Distrito Federal, Ibaneis Rocha se aproximou do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), em especial, durante a pandemia do novo coronavírus. Na campanha, o governador também chegou a colar sua imagem ao do mandatário brasileiro.