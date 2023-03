Detran-DF alerta sobre golpe aplicado por falso e-mail sobre multa

Motoristas do DF devem ficar atentos a mensagens com informações sobre multa cadastrada no CPF. Criminosos estão usando links maliciosos

Por: Marcos Nailton

[email protected]

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) emitiu um alerta nesta semana sobre um golpe aplicado em nome do órgão. Criminosos estão aplicando golpes usando e-mails falsos aos usuários informando que existe multa cadastrada no CPF do motorista, segundo o órgão.

De acordo com o Detran, a mensagem falsa solicita que o motorista clique em um botão para visualizar a multa, ao clicar no link, a pessoa não é destinada ao site do Detran, mas sim para um domínio falso. O órgão alerta que mensagens sobre débitos não são enviadas desta maneira e solicita que os usuários prestem atenção ao endereço do e-mail.

“Se, em algum momento, a pessoa receber um comunicado oficial do Detran, o comunicado será feito por e-mails da autarquia que terminam com detran.df.gov.br. Então, é importante que a pessoa fique atenta a quem está mandando esses e-mails e assim não cair em golpe”, destacou Glauber Peixoto, porta-voz do Detran-DF.

Qualquer outro e-mail recebido que não termine em (detran.df.gov.br) trata-se de um golpe ou comunicação paralela. É de extrema importância que o morador utilize os canais oficiais do Detran para realizar consultas, emitir multas e outras dívidas para pagamento.

Os canais são o Portal de Serviços do Detran-DF, o aplicativo para smartphones Detran Digital, e também através do número 154, destinado para atendimento ao cidadão.