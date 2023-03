Câmara Legislativa aprova primeira leva de projetos de lei em defesa das mulheres

Cada distrital vai indicar duas propostas. Na terça passada, foram aprovados seis desses projetos, todos em primeiro turno

O mês de março, marcado pela comemoração do Dia da Mulher, será palco para a Câmara Legislativa do DF (CLDF) realizar a votação de projetos de lei voltados à defesa da população feminina.

A ideia surgiu de um acordo de líderes partidários e de blocos para dar prioridade neste mês à votação de projetos de lei de autoria dos parlamentares. Desta forma, cada distrital vai indicar duas propostas. Na terça, foram aprovados seis desses projetos, todos em primeiro turno.

O primeiro foi o Projeto de lei nº 2.949/2022, de autoria da deputada Jaqueline Silva (sem partido). O projeto institui a campanha “Agosto Lilás” no Distrito Federal. O objetivo é dedicar o mês de agosto para a conscientização pelo fim da violência contra as mulheres por meio de campanhas educativas, debates e eventos.

Além deste, foi aprovado o Projeto de lei nº 2.776/2022, também de autoria de Jaqueline Silva. Ele define o programa de enfrentamento ao assédio e à violência política contra a mulher. A proposta visa estimular a investidura de mulheres na política e garantir um ambiente seguro para elas nos espaços políticos.

Outro projeto que passou pelo plenário foi o Projeto de lei nº 2.788/2022, de autoria do deputado Robério Negreiros (PSD). O projeto determina prioridade nos exames de mamografias em mulheres com idade a partir dos 40 anos, com histórico familiar de câncer de mama ou nódulos, na rede de saúde pública do DF.

Também idealizado por Robério, os parlamentares aprovaram o Projeto de lei nº 2.908/2022. O texto estabelece a obrigatoriedade de acompanhamento por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induzam à inconsciência do paciente, bem como a presença de acompanhante durante exames sensíveis.

O Projeto de lei nº 103/2023, do deputado Gabriel Magno (PT), também passou pela Casa. O projeto implementa o protocolo de segurança de prevenção, detecção e encaminhamento em situações de potenciais crimes contra a mulher em estabelecimentos de lazer e entretenimento no DF.

Por fim, os distritais aprovaram o Projeto de lei nº 2.999/2022, de autoria do deputado Jorge Vianna (PSD). A proposta institui o programa de atenção à saúde da mulher no climatério e na menopausa.

Os projetos aprovados em primeiro turno aguardam apreciação em segundo turno. Os demais projetos devem ser votados ainda ao longo deste mês.