Dois homens foram presos por porte ilegal de arma na Asa Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal, através do batalhão de ROTAM, prendeu dois indivíduos por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta quinta-feira (3), por volta das 20 horas. A ação ocorreu no Setor Hoteleiro Sul, na Asa Sul do DF.

De acordo com informações da polícia, a equipe estava em patrulhamento tático pela área central de Brasília quando foi informada por um cidadão que não quis se identificar sobre a presença de um homem com uma arma na cintura. O indivíduo foi visto saindo de uma conveniência de posto de gasolina e entrando em um Fiat Argo prata.

Os policiais deslocaram-se até o posto e avistaram um veículo semelhante com dois ocupantes. Quando a viatura se aproximou, o veículo tentou fugir, mas foi interceptado e abordado pela equipe.

Durante a revista, foi encontrado um revólver calibre 38 de fabricação caseira com uma munição intacta do mesmo calibre na cintura de um dos abordados.

Os dois indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos à 5ª DP para as devidas providências. A arma e a munição foram apreendidas pela polícia.