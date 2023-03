GDF entrega 80 cadeiras de rodas a beneficiários do Órteses e Próteses

Celina participou do evento e anunciou disponibilização de médicos da Saúde para a Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, nesta quarta-feira (1º), 80 cadeiras de rodas a pessoas inscritas no Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (NAOPME), da Secretaria de Saúde (SES). Os equipamentos são divididos em cadeiras de banho, modelos parainfantis e aqueles destinados a pacientes paraplégicos e tetraplégicos.

“Entendemos a necessidade destas pessoas em ter maior qualidade de vida e de que o Estado ofereça amparo”, explicou a governadora em exercício Celina Leão, durante na solenidade no Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência, na Estação do Metrô 112 Sul. “São equipamentos feitos sob medida para que atendam realmente às necessidades do usuário”, completa.

Segundo a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, cerca de 3,9 mil cadeiras chegaram à população com deficiência em 2022 e, apenas nos dois primeiros meses deste ano, já foram entregues mais de 340 equipamentos. “É um programa que resgata a comunidade, com acessibilidade, com ampliação de acesso, com qualidade de vida”, afirmou Florêncio.

Beneficiária do programa Órteses e Próteses, a artesã Vilma Keler Mendes, 64 anos, ficou surpresa com a agilidade na entrega da cadeira de rodas. Em dezembro do ano passado, ela teve que amputar o joelho esquerdo. Uma semana depois, recebeu a cadeira de banho e um andador e, nesta quarta, conseguiu um modelo para uso diário.

“Peguei uma cadeira de rodas emprestada, que não estava nas melhores condições de uso, mas que me serviu bem. E hoje consegui a minha, novinha, confortável. Com certeza terei mais qualidade de vida e mais comodidade”, celebrou Vilma.

Já a dona de casa Erika de Souza, 26 anos, ficou muito contente em conseguir um equipamento para o filho, o pequeno Marcos Enrique, 7. O menino nasceu com uma má-formação na coluna e, sem a cadeira de rodas, não consegue desfrutar de momentos típicos da infância. “Agora, ele vai poder brincar com as outras crianças na escola, no recreio, vai poder se locomover sozinho. Estamos muito felizes”, afirmou Erika.

Integração

Também nesta quarta-feira (1º), foi assinada uma portaria conjunta para a disponibilização de médicos da pasta da Saúde para a Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência. A ideia é que seja criada uma equipe multidisciplinar para o auxílio na homologação de laudos e na execução de outros serviços essenciais para o público PcD.

“Essa parceria é reflexo da visão do governo de integrar as secretarias em prol do cidadão e das pessoas que precisam”, apontou o secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Santos. “A tratativa será construída a partir desta semana. Primeiro, tinha que ser assinada a portaria conjunta para que, a partir daí, o grupo de trabalho possa determinar a necessidade da Secretaria da Pessoa com Deficiência e a disponibilidade dos médicos”, explicou.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Flávio Santos, destaca: “Essa parceria é reflexo da visão do governo de integrar as secretarias em prol do cidadão e das pessoas que precisam”. Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

A secretária de Saúde acrescentou que “é um trabalho novo com foco em oferecer serviços integrados à população com deficiência para que não tenham que concorrer ao atendimento nas portas das unidades de saúde”. A equipe deve ser formada por médicos especialistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais.

Programa Órteses e Próteses

Para receber alguma órtese, prótese ou demais itens ortopédicos, o paciente ou o responsável precisa ser atendido pela Secretaria de Saúde para que haja a emissão de um pedido do aparelho. Com o pedido em mãos, a pessoa deve agendar uma avaliação com fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional pelo site Agenda DF ou pelo telefone 2017-1145 ramal 1164. O encontro será no NAOPME, que fica na Estação do Metrô da 114 Sul.

Após a avaliação, o paciente deve aguardar a convocação para o recebimento do aparelho. O contato ocorre por telefone, por isso é importante manter o cadastro atualizado. O fornecimento é realizado por ordem de inscrição e está condicionado à disponibilidade do material em estoque. A solicitação também pode ser feita de forma online, pelo site Agenda DF.

Mais informações podem ser obtidas pelo site da Secretaria de Saúde ou pelos telefones:

→ Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP) – Oficina Ortopédica

Endereço: SGAP, Bloco G, Lote 6, SIA, Parque de Apoio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal

Telefone: (61) 2017-1145 ramal: 1129

→ Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses e Próteses e Materiais Especiais (NAOPME)

Endereço: Estação do Metrô da 114 Sul, Praça do Cidadão

Telefone: (61) 2017-1145 ramal: 1164

Com informações da Agência Brasília