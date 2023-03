Polícia prende homem envolvido no assalto ao banco central

Foram apreendidas com o homem três armas de fogo

Um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo no Paranoá, na noite dessa quarta-feira (1).

Foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma pistola cal. 380, com 03 carregadores e 05 munições de mesmo calibre, e 02 rifles cal. .22 com 02 carregadores e 10 munições de mesmo calibre.

Também foram apreendidos um colete balístico, uma mira a laser para glock, coldres, balaclava e outros equipamentos militares.

O detido já foi condenado no passado por envolvimento no assalto ao Banco Central de Fortaleza/CE, em relação ao qual ainda estava cumprindo pena em regime domiciliar, além de outros crimes. O detido e os objetos apreendidos foram apresentados na 6ª DP para as providências relativas ao flagrante.