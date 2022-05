Semana Mundial do Brincar incentiva desenvolvimento infantil

Sob o tema “Confiar na força do brincar”, a sexta edição da Campanha ABC para Primeira Infância baseou as ações desta quarta-feira (25) nessa temática

Com a intenção de endossar o desenvolvimento da primeira infância, a Semana Mundial do Brincar, campanha promovida em vários países para mobilizar, quer sensibilizar pais, mães, cuidadores e sociedade sobre a importância das brincadeiras.

Sob o tema “Confiar na força do brincar”, a sexta edição da Campanha ABC para Primeira Infância baseou as ações desta quarta-feira (25) nessa temática para abordar questões lúdicas com mães e filhos referenciados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Ceilândia e de Taguatinga.

“Hoje foi muito especial. Muitas famílias não sabem a importância do brincar no desenvolvimento dessas crianças. Quando entendem isso, percebem o quanto vai ser favorável a seus filhos”, destaca a assistente social Kariny Alves.

No Cras de Ceilândia Sul, nem o tempo frio desanimou a criançada de brincar, teve cama elástica, brinquedos infláveis, lanches, algodão doce, desenhos para colorir, corte de cabelo e orientação e entrega de kits de higiene bucal. Já para as mamães e cuidadoras, teve acolhimento feminino com agendamento de exames pela Carreta da Mulher, palestra sobre o cuidado com a cuidadora e a apresentação do grupo Bateria Nota Show.

Já no Cras de Taguatinga, além dos mesmos serviços ofertados às crianças e às cuidadoras na unidade de Ceilândia, teve palestra e orientação jurídica com advogados especialistas na área familiar da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), acolhimento e orientação do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e cuidados estéticos com maquiagens da Mary Kay a todas as cuidadoras presentes.

“Começamos ser visitados pelo Programa Criança Feliz Brasiliense há seis meses. Meu filho não andava e nos últimos dois meses ele começou a dar os primeiros passos. Hoje está correndo, está sociável, vai no colo de outras pessoas.. A gente não imagina o quanto as atividades e as brincadeiras podem melhorar o desenvolvimento de uma criança. O Davi é prova disso”, pontua Maria Suelen, mãe do Davi, 2 anos, que tem síndrome de Down.

Os eventos nas duas regiões administrativas receberam mais de 40 famílias. “Dentro da Campanha ABC para a Primeira Infância, o B é o do Brincar e aproveitamos as ações dessa campanha para integrar os calendários nacional e internacional para promover a infância. Nesta semana, preparamos atividades voltadas a brincadeiras, que são mecanismos para desenvolver a fase cognitiva, a fala e a interação social”, explica a secretária executiva do comitê gestor, Ana Caroliny Oliveira.

*Com informações da Agência Brasília