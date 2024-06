Criança de 2 anos sobrevive após ser atropelada por veículo no Paranoá

Uma criança de dois anos foi atropelada por um carro no Núcleo Rural Rajadinha 2, no Paranoá. O incidente foi filmado por câmeras de segurança. O acidente ocorreu na última quinta-feira (30) à noite.

A mãe mora em uma kitnet com outras pessoas. Ela diz que, como estava cozinhando no momento do acidente, não viu o portão aberto.

O acidente causou traumatismo craniano e sangramentos no corpo da criança, segundo os familiares. Embora ela tenha sofrido nove pontos na cabeça, ela recebeu alta e já estava se recuperando em casa.