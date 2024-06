A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou na noite da última segunda-feira (3) um veículo furtado no KM 07 da EPJK no Lago Sul, por volta das 22h.

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 5º Batalhão (Gtop 25) receberam a informação de um veículo VW T-Cross que havia sido furtado em São Paulo – SP.

A abordagem ocorreu na subida da ponte JK e a motorista foi apresentado na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi registrado o flagrante.